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Авария с участием Ефремова ,  
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев продемонстрировал в эфире передачи «Соловьев LIVE» результаты экспертизы, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова были найдены следы ДНК актера посла ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.

Запись опубликована на YouTube.

В ходе беседы с адвокатом Александром Добровинским, который представляет интересы семьи погибшего, журналист результаты расследования. По словам Соловьева, данный документ был предоставлен старшим экспертом столичного главка МВД России. 

Адвокат семьи Захарова отреагировал на непризнание Ефремовым вины в ДТП
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Александр Добровинский

Из результатов экспертизы следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.».

При этом Соловьев не уточнил, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i — Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — сообщил Добровинский.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил в интервью телеканалу «Москва 24», что его подзащитный не признает вину в совершении ДТП.

«То есть данное преступление он не совершал», — добавил адвокат. «Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно», — говорил адвокат Ефремова. При этом он не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах актер сделал соответствующее заявление.

Однако спустя некоторое время в разговоре с ТАСС Пашаев опроверг свои слова о том, что его подзащитный не признает вину.

В ответ на запрос РБК адвокат Ефремова отказался подтвердить информацию, опубликованную ТАСС.

«Я не знаю, кто как пишет. У каждого свое восприятие — как понимают, так и пишут. Я вам все говорил как есть, больше нечего сказать, я не знаю, кто там что писал», — говорил адвокат актера.

Адвокат Ефремова заявил о подписке после вопроса о гашише в машине актера
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<p>Автомобиль Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве</p>

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В результате мужчина получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он умер на следующий день.

Как показала экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

Против актера завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, Владимир Соловьев
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