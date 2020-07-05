Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Из результатов экспертизы следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.».

При этом Соловьев не уточнил, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i — Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — сообщил Добровинский.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил в интервью телеканалу «Москва 24», что его подзащитный не признает вину в совершении ДТП.

«То есть данное преступление он не совершал», — добавил адвокат. «Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно», — говорил адвокат Ефремова. При этом он не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах актер сделал соответствующее заявление.

Однако спустя некоторое время в разговоре с ТАСС Пашаев опроверг свои слова о том, что его подзащитный не признает вину.

В ответ на запрос РБК адвокат Ефремова отказался подтвердить информацию, опубликованную ТАСС.

«Я не знаю, кто как пишет. У каждого свое восприятие — как понимают, так и пишут. Я вам все говорил как есть, больше нечего сказать, я не знаю, кто там что писал», — говорил адвокат актера.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В результате мужчина получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он умер на следующий день.

Как показала экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Против актера завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.