В ОНК заявили об отсутствии серьезных жалоб у Сафронова на условия в СИЗО

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

У советника главы «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, отсутствуют серьезные жалобы на условия содержания в СИЗО. Об этом рассказал РБК член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

«Физического давления там, по его словам, не оказывают. Хвалил питание. Держится мужественно», — сообщил Мельников. По его словам, в камере есть телевизор, но нет антенны, однако в ближайшее время администрация СИЗО решит этот вопрос.

Также Сафронов рассказал, что у него болела спина и, возможно, это связано с неудобным матрасом. Член ОНК уточнил, что задержанному поменяют матрас или дадут дополнительный.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что журналист отказался дать подписку о неразглашении данных следствия.