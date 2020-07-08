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Дело Ивана Сафронова ,  
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В ОНК заявили об отсутствии серьезных жалоб у Сафронова на условия в СИЗО

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

У советника главы «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, отсутствуют серьезные жалобы на условия содержания в СИЗО. Об этом рассказал РБК член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

«Физического давления там, по его словам, не оказывают. Хвалил питание. Держится мужественно», — сообщил Мельников. По его словам, в камере есть телевизор, но нет антенны, однако в ближайшее время администрация СИЗО решит этот вопрос.

Также Сафронов рассказал, что у него болела спина и, возможно, это связано с неудобным матрасом. Член ОНК уточнил, что задержанному поменяют матрас или дадут дополнительный.

В Службе безопасности Чехии заявили об отсутствии данных о деле Сафронова
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Фото: bis.cz

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что журналист отказался дать подписку о неразглашении данных следствия.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО. Павлов сообщил РБК, что, по версии следствия, журналист передал Чехии данные о военном сотрудничестве России и ближневосточных стран.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
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Против него завели дело по ст. 275 УК (государственная измена). Вины журналист не признал. Суд отправил его под арест на два месяца.

Теги: ФСБ, суд, госизмена, новости
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