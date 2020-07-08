Защита Сафронова заявила об отказе дать подписку о неразглашении

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, отказался дать подписку о неразглашении данных следствия. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Павлова, с адвокатов Сафронова и самого журналиста попытались взять подписку о неразглашении данных следствия, но сторона защиты ее не дала. «Дали только подписку о неразглашении гостайны, но мы не видели эту гостайну, поэтому разглашать тут попросту нечего», — уточнил Павлов.

Адвокат также отметил, что на допросе задержанный отказался от дачи каких-либо показаний. По его словам, Сафронов отказался работать с адвокатом по назначению и встретил своих адвокатов только в здании суда, когда журналиста привели туда. «Причем следователь его лично затолкал в клетку», — добавил адвокат задержанного.

Ранее адвокат журналиста по назначению Михаил Баев сообщил, что Сафронова допрашивали в ФСБ в его присутствии.