Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» РБК Pro Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников РБК Pro «Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего РБК Pro Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 12:43
Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 16:05 Защита Сафронова заявила об отказе дать подписку о неразглашении Общество, 15:58 Доходы россиян упали из-за COVID-19. 4 способа сохранить свой капитал Крипто, 15:51 Защита обжаловала арест замглавы Минобрнауки по делу о хищении Общество, 15:44 Матвиенко исключила автоматическое наделение Медведева статусом сенатора Политика, 15:40 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 15:36 В России отказались проводить традиционные линейки в школах 1 сентября Общество, 15:34 Аксенов заявил о забронированных до сентября отелях в Крыму Общество, 15:34 #пронауку: как просмотр порнографии влияет на здоровье и отношения партнеров Стиль, 15:33 СМИ узнали о требовании «Барселоной» компенсации от Nike Спорт, 15:32 Перед матчем РПЛ произошла замена резервного судьи из-за коронавируса Спорт, 15:23 Советник президента назвал возможную дату открытия кинотеатров в Москве Общество, 15:19 Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное Общество, 15:18 Песков допустил возможность сбора данных «завербованным» журналистом пула Политика, 15:11
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Защита Сафронова заявила об отказе дать подписку о неразглашении

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, отказался дать подписку о неразглашении данных следствия. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Павлова, с адвокатов Сафронова и самого журналиста попытались взять подписку о неразглашении данных следствия, но сторона защиты ее не дала. «Дали только подписку о неразглашении гостайны, но мы не видели эту гостайну, поэтому разглашать тут попросту нечего», — уточнил Павлов.

Адвокат также отметил, что на допросе задержанный отказался от дачи каких-либо показаний. По его словам, Сафронов отказался работать с адвокатом по назначению и встретил своих адвокатов только в здании суда, когда журналиста привели туда. «Причем следователь его лично затолкал в клетку», — добавил адвокат задержанного.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее адвокат журналиста по назначению Михаил Баев сообщил, что Сафронова допрашивали в ФСБ в его присутствии.

Советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО. Против него завели дело по ст. 275 УК (государственная измена). Суд арестовал его на два месяца, своей вины журналист не признал.

Павлов рассказал РБК, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы. По версии следствия, Сафронов передал Чехии данные о военном сотрудничестве России и ближневосточных стран.

Теги: «Коммерсант», ФСБ, гостайна
Материалы по теме
Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
Общество
В Службе безопасности Чехии заявили об отсутствии данных о деле Сафронова
Политика
Кремль ответил на требования сделать процесс Сафронова открытым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter