Песков допустил возможность сбора данных «завербованным» журналистом пула

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Если журналист кремлевского пула будет завербован разведкой другой страны, у него может быть возможность для сбора информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если он (журналист. — РБК) завербован спецслужбами НАТО, такое исключать нельзя, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли представитель СМИ из пула быть носителем чувствительной информации, сделать выводы и передать их спецслужбам.

Говоря о деле в отношении советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, который ранее работал и в президентском пуле, Песков назвал его талантливым журналистом. В тоже же время, по его словам, в Кремле не знают сути обвинений в его адрес. «Эти обвинения доступны суду и известны суду, и суд будет их рассматривать», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что работа в кремлевском пуле журналистов организована таким образом, что нарушение закона о государственной тайне исключается.