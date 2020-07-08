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Песков допустил возможность сбора данных «завербованным» журналистом пула

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Если журналист кремлевского пула будет завербован разведкой другой страны, у него может быть возможность для сбора информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если он (журналист. — РБК) завербован спецслужбами НАТО, такое исключать нельзя, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли представитель СМИ из пула быть носителем чувствительной информации, сделать выводы и передать их спецслужбам.

Говоря о деле в отношении советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, который ранее работал и в президентском пуле, Песков назвал его талантливым журналистом. В тоже же время, по его словам, в Кремле не знают сути обвинений в его адрес. «Эти обвинения доступны суду и известны суду, и суд будет их рассматривать», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что работа в кремлевском пуле журналистов организована таким образом, что нарушение закона о государственной тайне исключается.

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Общество
Иван Сафронов

Отвечая на вопрос, в курсе ли президент общественного резонанса из-за задержания Сафронова, Песков заявил, что публикации в СМИ не являются общественным резонансом.

«Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнению тех журналистов, которые они публикуют. Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом», — отметил он. По словам Пескова, материалы в СМИ в защиту Сафронова «в основном основываются на эмоциях». «Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки», — добавил он.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который ранее работал в «Коммерсанте», задержали 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО, против журналиста завели дело по ст. 275 УК (государственная измена). Вечером того же дня суд арестовал его на два месяца. Своей вины Сафронов не признал. Его адвокат Иван Павлов позднее сообщил РБК, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы.

Около здания ФСБ на Лубянке накануне прошли пикеты в поддержку журналиста. Полиция задержала порядка 20 представителей СМИ, включая корреспондентов «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева, Марианну Беленькую и Елену Черненко.

«Коммерсантъ», «Ведомости», РБК и другие СМИ опубликовали заявления в поддержку Сафронова.

Теги: Иван Сафронов, Дмитрий Песков, Кремль, журналист
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