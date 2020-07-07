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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат частично признал нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

Защита Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве на Смоленской площади, частично признала, что актер находился за рулем автомобиля в момент аварии. Об этом сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» адвокат Эльман Пашаев.

«Мы частично признаем вину, что за рулем был Ефремов. Здесь есть много моментов и нюансов. Но отвечать на какие-либо вопросы сейчас преждевременно», — сказал адвокат, отвечая на вопрос о том, признает, ли он, что Ефремов находился за рулем автомобиля в момент аварии.

Пашаев добавил, что с материалами уголовного дела он еще не ознакомился.

«Следователь сказал подождать, поэтому ждем команды», — добавил Пашаев. Адвокат считает, что признать вину по уголовному делу артист «всегда успеет».

«У нас правовое государство, дайте адвокату работать в рамках уголовно-процессуального кодекса. ДТП — это специфическое преступление, но никак не уголовка», — добавил он.

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По его словам, Ефремов чувствует себя очень плохо.

Адвокат отметил, что у него имеются видео и аудиозаписи разговора с братом Захарова, в которой идет речь о финансовой помощи. Адвокат также опроверг информацию о том, что родственники погибшего отказываются от финансовой помощи.

«Информация о том, что они якобы отказываются от финансовой помощи, не соответствует действительности», — сказал Пашаев.

Столичная полиция завершила расследование дела о ДТП с участием Ефремова. Тогда же Пашаев подтвердил, что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В тяжелом состоянии с множественными травмами мужчина был доставлен в больницу. Он умер на следующий день.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Также возбуждено дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

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Ефремов записал видеообращение, в котором он попросил прощения у родственников погибшего. Однако они не приняли извинения актера, посчитав их запоздалыми.

По словам адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы семьи погибшего, родственники не намерены принимать от актера компенсацию, а заинтересованы в том, чтобы суд вынес справедливое решение.

Теги: Михаил Ефремов, актер, ДТП, адвокат
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