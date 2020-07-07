Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России

Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, отметив официальный аккаунт МИД России.

«Более актуальной темой была бы «Россия глазами СМИ в 2020-м». Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов — начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы», — говорится в сообщении.

В ответ на сообщение американского дипломата МИД рекомендовал коллегам «заниматься своими делами».

Онлайн-конференция на тему «Мир глазами СМИ в 2020 году» прошла в Москве 7 июля. В ней приняла участие официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Утром 7 июля сотрудники ФСБ России задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК России), а также провели в его квартире обыск.

По версии ФСБ, Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляли гостайну.

Во время допроса свою вину Сафронов не признал.

В «Роскосмосе» заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, Сафронов не имел доступа к секретной информации.

В Кремле заявили, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Лефортовский суд арестовал Сафронова на два месяца — до 6 сентября. Адвокат Сафронова Олег Елисеев сообщил, что защита будет обжаловать решение суда.