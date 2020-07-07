Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 13:39
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова Общество, 21:48 Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене Общество, 21:48 Трамп уведомил конгресс об официальном выходе США из ВОЗ Общество, 21:27 Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное Общество, 21:09 «Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России Спорт, 21:05 СМИ назвали новое руководство телеканала «Матч ТВ» Спорт, 21:02 Журналистку Бекбулатову отпустили после допроса Общество, 21:02 Защита попросила не арестовывать Сафронова по делу о госизмене Общество, 20:51 Ксению Собчак задержали на Лубянке Общество, 20:40 Власти Москвы рекомендовали свернуть летние веранды из-за непогоды Общество, 20:36 Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии Общество, 20:29 В аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал D Общество, 20:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июля Общество, 20:20 Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы Общество, 20:17
Дело Ивана Сафронова ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Защита попросила не арестовывать Сафронова по делу о госизмене

Экс-корреспондента «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают в госизмене. ФСБ считает, что он передавал секретные данные НАТО
Иван Сафронов у Лефортовского суда перед рассмотрением вопроса об аресте
Иван Сафронов у Лефортовского суда перед рассмотрением вопроса об аресте (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокаты попросили суд не арестовывать подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом заявил юрист Сергей Малюкин, сообщает корреспондент РБК. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. 

Видео

Ареста журналиста требовал следователь по особо важным делам 1-го отдела СУ ФСБ России Александр Чабан. Он расследовал дело ученого из института Роскосмоса (ЦНИИМАШ) Виктора Кудрявцева. Из-за совершенно секретных сведений в деле заседание проходило в закрытом режиме. Сафронова защищают адвокат «Правозащиты открытки» Олег Елисеев и адвокаты «Команды 29» Иван Павлов и Евгений Смирнов.

Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Общество
Иван Сафронов

Ивана Сафронова задержали утром во вторник, 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из разведок НАТО. По версии спецслужбы, он «собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ».

Яндекс. Директ

Сафронов до 2019 года работал в газете «Коммерсантъ», а затем в «Ведомостях». С мая 2020 года Сафронов работал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В госкорпорации заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в «Роскосмосе». Сам Рогозин сообщил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации, отметив, что «не сомневался в высоком профессионализме и личной порядочности» задержанного.

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
Общество
Иван Сафронов

По словам одного из знакомых Сафронова, ФСБ заинтересовалась журналистом после публикации его статьи в «Коммерсанте» о планах России поставить в Египет тяжелые многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35. Статья вышла в марте 2019 года. Сафронова тогда пригласили на беседу в ФСБ, отметил один из его знакомых. А на издание составили протокол об использовании СМИ для разглашения гостайны (ч. 7 ст. 13.15 КоАП), однако мировой суд не стал рассматривать его. С сайта «Коммерсанта» публикацию удалили.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: журналисты, арест, Иван Сафронов, Роскосмос, «Коммерсантъ»
Материалы по теме
Сафронова допросили в ФСБ в присутствии адвоката по назначению
Общество
Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд
Общество
У здания ФСБ задержали выступивших в поддержку Сафронова журналистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter