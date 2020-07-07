Защита попросила не арестовывать Сафронова по делу о госизмене

Экс-корреспондента «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают в госизмене. ФСБ считает, что он передавал секретные данные НАТО

Иван Сафронов у Лефортовского суда перед рассмотрением вопроса об аресте (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокаты попросили суд не арестовывать подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом заявил юрист Сергей Малюкин, сообщает корреспондент РБК. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

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Ареста журналиста требовал следователь по особо важным делам 1-го отдела СУ ФСБ России Александр Чабан. Он расследовал дело ученого из института Роскосмоса (ЦНИИМАШ) Виктора Кудрявцева. Из-за совершенно секретных сведений в деле заседание проходило в закрытом режиме. Сафронова защищают адвокат «Правозащиты открытки» Олег Елисеев и адвокаты «Команды 29» Иван Павлов и Евгений Смирнов.

Ивана Сафронова задержали утром во вторник, 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из разведок НАТО. По версии спецслужбы, он «собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ».