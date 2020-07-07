В Подмосковье выявили минимум заболевших COVID-19 с 11 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Московской области было выявлено 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекций, говорится в сообщении оперативного штаба. Это минимальное число с 11 апреля, когда в области выявили 152 случая за сутки.

Общее число инфицированных в области с начала эпидемии достигло 59 522 человек. Выздоровели — 39 191, умерли — 965.

Всего в России выявлено 6 368 случаев. В 29,9% случаях у заболевших не было зафиксировано клинических проявлений. Выздоровели за последние сутки 9 551 человек (всего 463 880).

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