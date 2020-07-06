В Подмосковье начали разбирать временные госпитали в Кубинке и «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, что число вновь выявляемых случаев заражения COVID-19 в регионе снизилось и такие госпитали стали не нужны

Временный госпиталь в «Крокус Экспо» (Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС)

Число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области снизилось настолько, что дополнительные койки для заболевших уже не нужны. Об этом заявил на прошедшем в понедельник совещании с правительством региона губернатор Андрей Воробьев.

«Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в «Крокусе» и «Патриоте», — заявил глава Подмосковья, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

Воробьев отметил, что абсолютное большинство клиник Подмосковья вновь приступило к оказанию плановой медицинской помощи. «Запрос на нее у жителей большой, начиная от стоматолога и заканчивая сложными операциями в различных областях», — пояснил губернатор.

О том, что в парке «Патриот» в Кубинке и концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногороске будут открыты временные госпитали для больных COVID-19, Воробьев заявил в конце апреля. Необходимость создавать дополнительные места губернатор объяснял прогнозируемым ростом числа вновь выявляемых больных. Тогда в день фиксировали по 600–650 заболевших, а Воробьев предупреждал, что в следующем месяце Московскую область, возможно, ждет еще более сложный период. За последние сутки в Подмосковье выявлено 292 больных COVID-19.