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В Подмосковье начали разбирать временные госпитали в Кубинке и «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, что число вновь выявляемых случаев заражения COVID-19 в регионе снизилось и такие госпитали стали не нужны
Временный госпиталь в «Крокус Экспо»
Временный госпиталь в «Крокус Экспо» (Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС)

Число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области снизилось настолько, что дополнительные койки для заболевших уже не нужны. Об этом заявил на прошедшем в понедельник совещании с правительством региона губернатор Андрей Воробьев.

«Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в «Крокусе» и «Патриоте», — заявил глава Подмосковья, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

Воробьев отметил, что абсолютное большинство клиник Подмосковья вновь приступило к оказанию плановой медицинской помощи. «Запрос на нее у жителей большой, начиная от стоматолога и заканчивая сложными операциями в различных областях», — пояснил губернатор.

Временный госпиталь для больных COVID-19 в Кубинке. Фоторепортаж
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О том, что в парке «Патриот» в Кубинке и концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногороске будут открыты временные госпитали для больных COVID-19, Воробьев заявил в конце апреля. Необходимость создавать дополнительные места губернатор объяснял прогнозируемым ростом числа вновь выявляемых больных. Тогда в день фиксировали по 600–650 заболевших, а Воробьев предупреждал, что в следующем месяце Московскую область, возможно, ждет еще более сложный период. За последние сутки в Подмосковье выявлено 292 больных COVID-19.

Общая стоимость контрактов на оборудование временного госпиталя в «Крокус Экспо» составила 1,967 млрд руб., из них 248 млн за аренду, следует из документации на сайте госзакупок. В стоимость контрактов включены в том числе и работы по демонтажу госпиталя. Договоры аренды, согласно госконтрактам, действуют до 30 июня и до 31 июля.

РБК направил запрос в Crocus Group.

В июне первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов говорил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК, что открытие в выставочном центре госпиталя для больных COVID-19 дохода компании не принесло.

Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19
Бизнес
Эмин Агаларов

«Мы получили часть этих денег, построили госпиталь, а баланс этой суммы будем получать после проведенного аудита, после того, как все будет подсчитано. <...> Я думаю, что ситуация не убыточная, пока эта история в ноль, но доходной, я думаю, она быть для нас не сможет», — пояснил Агаларов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Евгений Калюков, Надежда Федорова
Теги: Андрей Воробьев, Московская область, коронавирус
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