В школах России начался отложенный из-за коронавируса ЕГЭ. Фоторепортаж

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году проводится с 3 по 23 июля, то есть позднее, чем обычно, и с особыми предосторожностями. Как это происходит в разных концах России — в фоторепортаже РБК

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