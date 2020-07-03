Пандемия коронавируса , 03 июл, 12:00
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В школах России начался отложенный из-за коронавируса ЕГЭ. Фоторепортаж
Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году проводится с 3 по 23 июля, то есть позднее, чем обычно, и с особыми предосторожностями. Как это происходит в разных концах России — в фоторепортаже РБК
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Школьница ищет свою фамилию в списках перед началом единого государственного экзамена в средней общеобразовательной школе № 13 Владивостока
Школьники перед началом единого государственного экзамена по информатике в образовательном центре гимназии № 6 «Горностай» в Новосибирске
Перед началом единого государственного экзамена школьникам в школе № 28 Владивостока измеряют температуру
Пункт проверки паспортов школьников перед началом ЕГЭ в школе № 2 города Иваново
Организатор в аудитории перед началом единого государственного экзамена по информатике в школе № 2107 в Москве
Предметы на парте ученика перед началом единого государственного экзамена по информатике
Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге