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Пандемия коронавируса ,  
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В школах России начался отложенный из-за коронавируса ЕГЭ. Фоторепортаж

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году проводится с 3 по 23 июля, то есть позднее, чем обычно, и с особыми предосторожностями. Как это происходит в разных концах России — в фоторепортаже РБК
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Школьница ищет свою фамилию в списках перед началом единого государственного экзамена в средней общеобразовательной школе № 13 Владивостока

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Школьники перед началом единого государственного экзамена по информатике в образовательном центре гимназии № 6 «Горностай» в Новосибирске
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Перед началом единого государственного экзамена школьникам в школе № 28 Владивостока измеряют температуру

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Пункт проверки паспортов школьников перед началом ЕГЭ в школе № 2 города Иваново
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Организатор в аудитории перед началом единого государственного экзамена по информатике в школе № 2107 в Москве

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предметы на парте ученика перед началом единого государственного экзамена по информатике

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге

Теги: мультимедиа
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