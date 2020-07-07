Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Лишенный сана схиигумен Сергий ответил на письмо митрополита Общество, 11:06 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 10:43 Онищенко заявил о недопустимости запретов при второй волне коронавируса Общество, 10:41 Советника Рогозина журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене Общество, 10:40 В России за сутки умерли 198 человек с COVID-19 Общество, 10:35 В Москве задержали советника Рогозина журналиста Ивана Сафронова Общество, 10:34 В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля Общество, 10:32 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 10:29 Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19 Общество, 10:25 Виртуальные ботинки и спортивные маски: главное в fashion-ретейле Pro, 10:16 Почему девелопмент полного цикла стал основой антикризисной стратегии Недвижимость, 10:13 Аналитики сообщили о сокращении закупок лекарств для льготников на 25% Общество, 10:11 В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек Общество, 10:02 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 09:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

Онищенко заявил о недопустимости запретов при второй волне коронавируса

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Власти не должны снова идти по пути ограничений во время второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».

«Сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться», — сказал Онищенко, говоря о возможном возвращении коронавируса осенью.

По его словам, до 30% людей на самоизоляции были на грани психологического срыва. Кроме того, карантинные меры вынудили пожилое население долгое время находиться в замкнутых пространствах.

По его словам, россияне уже перестали соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности, а чтобы избежать распространения болезни, «нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья».

Мантуров заявил о достаточном для трех волн COVID «багаже» промышленности
Деньги
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Представители международного медицинского и научного сообщества, а также власти неоднократно заявляли о возможности второй волны эпидемии COVID-19. В июле экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA, профессор Леонид Эйдельман заявил, что новая волна заболевания придет в ноябре-декабре 2020 года.

Врач предупредил, что к этому нужно серьезно готовиться, поскольку вторая волна эпидемии совпадет с сезонной вспышкой ОРВИ, у которых похожие с COVID-19 симптомы. О том, что вторая волна COVID-19 может прийти в Россию, говорила в середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, риск того, что эпидемия вернется в фазу подъема осенью, пока достаточно. Кроме того, по ее словам, вторая волна COVID-19 может совпасть с сезонной вспышкой гриппа.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Геннадий Онищенко, карантин
Материалы по теме
Врач назвал сроки второй волны коронавируса
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Общество
Мантуров заявил о достаточном для трех волн COVID «багаже» промышленности
Деньги
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter