Онищенко заявил о недопустимости запретов при второй волне коронавируса

Геннадий Онищенко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Власти не должны снова идти по пути ограничений во время второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».

«Сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться», — сказал Онищенко, говоря о возможном возвращении коронавируса осенью.

По его словам, до 30% людей на самоизоляции были на грани психологического срыва. Кроме того, карантинные меры вынудили пожилое население долгое время находиться в замкнутых пространствах.

По его словам, россияне уже перестали соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности, а чтобы избежать распространения болезни, «нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья».