Министр назвал беспрецедентным вред Арктике от ЧП в Норильске

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Объем ущерба водным арктическим ресурсам из-за аварии на объекте «Норникеля» в Норильске является беспрецедентным, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более $5 млрд», — сказал Кобылкин.

6 июля Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 млрд руб. (примерно $2,1 млрд).

ЧП на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норильского никеля») произошло в конце мая. В итоге из резервуара с дизельным топливом выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов. В результате произошли пожар и разгерметизация хранилища. Позднее в АО «НТЭК» заявили, что резервуар получил повреждения из-за внезапного проседания опор.