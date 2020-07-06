Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Quote, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Quote, 13:44
Военные эксперты оценили слова о готовности Украины ко вторжению России Общество, 19:46 Топ-менеджеры «Газпром-Медиа» Чопов и Шишкин покинули холдинг Бизнес, 19:45 Как «Спартак» потерял Артема Дзюбу Спорт, 19:33 Министр назвал беспрецедентным вред Арктике от ЧП в Норильске Общество, 19:18 Как мужчине позаботиться о здоровье и семье РБК и STADA, 19:17 Суд оставил в силе решение о взыскании с Грудинина более 1 млрд руб. Общество, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:09 Нижегородская прокуратура начала проверку сообщений о падении Ан-2 Общество, 19:02 Мурашко сменил главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Общество, 18:57 «Появился риск краха крипторынка». NASDAQ обновил исторический максимум Крипто, 18:54 МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам Политика, 18:43 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 18:41 Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения Общество, 18:33 Адвокат допустила изменение Соколовым переписки с убитой аспиранткой Общество, 18:25
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

Министр назвал беспрецедентным вред Арктике от ЧП в Норильске

Норникель GMKN ₽18 260 -3,89% Купить
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Объем ущерба водным арктическим ресурсам из-за аварии на объекте «Норникеля» в Норильске является беспрецедентным, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более $5 млрд», — сказал Кобылкин.

6 июля Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 млрд руб. (примерно $2,1 млрд).

ЧП на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норильского никеля») произошло в конце мая. В итоге из резервуара с дизельным топливом выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов. В результате произошли пожар и разгерметизация хранилища. Позднее в АО «НТЭК» заявили, что резервуар получил повреждения из-за внезапного проседания опор.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По оценке прокуратуры Красноярского края, площадь загрязнения после аварии составила 180 тыс. кв. м. В надзорном ведомстве уточнили, что в результате аварии дизельное топливо попало в землю и в водосборные площади ручья Безымянного, а также рек Далдыкан и Амбарной.

В целях профилактики и предупреждения подобных ЧП вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в Арктической зоне России.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).

В рамках дела следователи задержали директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексея Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.

Также уголовное дело о халатности завели против главного государственного инспектора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой.

Теги: Норильск, Минприроды РФ, «Норникель», Арктика, утечка топлива
Материалы по теме
С места ЧП под Норильском вывезли более 167 тыс. т загрязненного грунта
Общество
В Норильске после массовой драки возбудили уголовное дело
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter