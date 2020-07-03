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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат семьи Захарова отреагировал на непризнание Ефремовым вины в ДТП

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: из личного архива)

Заявление о неисправности автомобиля актера Михаила Ефремова, которым он управлял в момент ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве, расходится с данными экспертизы. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы семьи погибшего в аварии водителя фургона Сергея Захарова.

В заявлении указано, что оно поступило в ответ на слова Эльмана Пашаева, адвоката Ефремова, о том, что актер не признает своей вины. «Насколько мне известно, мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии», — говорится в заявлении.

При этом в заявлении Добровинского не указано, где и при каких обстоятельствах Ефремов высказал мнение о неисправности своего автомобиля. По словам адвоката потерпевших, актер может быть не виновен только том случае, если автомобилем «управляли марсиане, а господина Ефремова в нем не было». «Тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд», — заявил Добровинский.

На вопрос РБК, высказывал ли Ефремов когда-либо мнение о неисправности автомобиля, Пашаев ответил, что «речи о неисправности не идет». На аналогичный вопрос о том, когда Ефремов выразил подобное мнение, представитель Добровинского заявил, что «насколько Александру Андреевичу [Добровинскому] известно, автомобиль г-на Ефремова был исправен согласно техэкспертизе». «Александр Добровинский сегодня впервые услышал позицию Михаила Ефремова о его невиновности», — добавил представитель адвоката.

Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии
Общество
<p>Адвокат Эльман Пашаев&nbsp;и Михаил Ефремов</p>

Ранее, 3 июля, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил в интервью телеканалу «Москва 24», что его подзащитный «сегодня заявил о невиновности в совершении ДТП». Он не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах актер сделал это заявление. «Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал Пашаев. Он уклонился от ответа на вопрос РБК о том, когда и при каких обстоятельствах Ефремов заявил о невиновности: «Давайте мы на этот вопрос ответим после следствия, когда оно закончится».

Актер Михаил Ефремов управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, который вечером 8 июня вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся со следовавшим в обратном направлении фургоном Lada. Актер не пострадал. Водитель другого автомобиля позднее скончался в больнице.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Если его признают виновным, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Из-за того что экспертиза выявила алкоголь и следы наркотических веществ в крови Ефремова, также было открыто дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем. 9 июня суд отправил его под домашний арест.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, адвокат
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