Адвокат семьи Захарова отреагировал на непризнание Ефремовым вины в ДТП

Александр Добровинский (Фото: из личного архива)

Заявление о неисправности автомобиля актера Михаила Ефремова, которым он управлял в момент ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве, расходится с данными экспертизы. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы семьи погибшего в аварии водителя фургона Сергея Захарова.

В заявлении указано, что оно поступило в ответ на слова Эльмана Пашаева, адвоката Ефремова, о том, что актер не признает своей вины. «Насколько мне известно, мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии», — говорится в заявлении.

При этом в заявлении Добровинского не указано, где и при каких обстоятельствах Ефремов высказал мнение о неисправности своего автомобиля. По словам адвоката потерпевших, актер может быть не виновен только том случае, если автомобилем «управляли марсиане, а господина Ефремова в нем не было». «Тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд», — заявил Добровинский.

На вопрос РБК, высказывал ли Ефремов когда-либо мнение о неисправности автомобиля, Пашаев ответил, что «речи о неисправности не идет». На аналогичный вопрос о том, когда Ефремов выразил подобное мнение, представитель Добровинского заявил, что «насколько Александру Андреевичу [Добровинскому] известно, автомобиль г-на Ефремова был исправен согласно техэкспертизе». «Александр Добровинский сегодня впервые услышал позицию Михаила Ефремова о его невиновности», — добавил представитель адвоката.