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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова заявил о подписке после вопроса о гашише в машине актера

Автомобиль Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве
Автомобиль Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за ДТП с которым погиб человек, Эльман Пашаев заявил РБК, что не может прокомментировать информацию о сигаретных бычках с гашишем, предположительно найденных в машине артиста.

«У меня подписка о неразглашении, на подобные вопросы я смогу ответить, когда закончится следствие», — сказал защитник.

О том, что в джипе Ефремова, на котором он попал в аварию, нашли бычки с гашишем, написала «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Как сообщила газета, в крови актера следы этого наркотика не обнаружили.

Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии
Общество
<p>Адвокат Эльман Пашаев&nbsp;и Михаил Ефремов</p>

Защита Ефремова будет требовать от обвинения доказать, что за рулем машины во время ДТП был именно он, написала в Telegram-канале со ссылкой на свой источник телеведущая Ксения Собчак.

Собеседник Собчак пояснил, что Ефремова нет на записях камер видеонаблюдения в сам момент аварии, хотя они сняли его за рулем до и после столкновения.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня, он вылетел на встречную полосу, двигаясь по Садоволму кольцу в Москве, и врезался в фургон. Водитель фургона умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что актер сел за руль пьяным, кроме того, в его анализах нашли остаточные следы наркотиков. Telegram-канал 112 публиковал акт освидетельствования Ефремова, в котором говорится, что в моче актера нашли следы каннабиноидов (встречается в гашише и марихуане) и кокаина.

Материал дополняется

Теги: Михаил Ефремов, наркотики
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