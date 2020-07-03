Адвокат Ефремова заявил о подписке после вопроса о гашише в машине актера

Автомобиль Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за ДТП с которым погиб человек, Эльман Пашаев заявил РБК, что не может прокомментировать информацию о сигаретных бычках с гашишем, предположительно найденных в машине артиста.

«У меня подписка о неразглашении, на подобные вопросы я смогу ответить, когда закончится следствие», — сказал защитник.

О том, что в джипе Ефремова, на котором он попал в аварию, нашли бычки с гашишем, написала «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Как сообщила газета, в крови актера следы этого наркотика не обнаружили.

Защита Ефремова будет требовать от обвинения доказать, что за рулем машины во время ДТП был именно он, написала в Telegram-канале со ссылкой на свой источник телеведущая Ксения Собчак.