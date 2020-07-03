Американский сенат одобрил санкции против Китая из-за Гонконга

Сенат США принял законопроект о санкциях против КНР в связи с законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает USA Today.

Документ предусматривает санкции для банков и компаний, которые ведут дела с китайскими чиновниками, имеющими отношение к расширению закона о нацбезопасности на Гонконг.

Отмечается, что законопроект был принят единогласно. До этого его одобрила палата представителей конгресса. Теперь документ должен подписать президент Дональд Трамп.

30 июня в Гонконге вступил в силу закон о национальной безопасности. Он направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района.