Помпео сравнил Китай с нацистской Германией из-за ситуации в Гонконге

Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями нацистской Германии во время Второй Мировой войны. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью газете The Daily Caller.

В годовщину высадки американцев в Нормандии, которая состоялась 6 июня 1944 года, Помпео отметил, что причиной военной операции США в Европе тогда стал захват Германией Франции.

«Сейчас Китай ужесточает контроль над Гонконгом, стремясь стать единой, величайшей мировой державой, что, в некотором смысле, сопоставимо с действиями Германии», — пояснил Помпео.

По словам госсекретаря, пытаясь распространить на Гонконг закон о национальной безопасности, Коммунистическая партия Китая (КПК) нарушила обещания, которые закреплены в договоре с Великобританией, что «похоже на нарушенные обещания Германии, выступившей против остальной Европы».