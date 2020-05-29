Трамп заявил об отмене торговых льгот для Гонконга

Из-за закона о нацбезопасности, который Пекин хочет распространить на Гонконг, США откажутся от политики исключений для этого административного района. Американцам также усложнят процедуру въезда в Гонконг

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Президент США Дональд Трамп дал своей администрации поручение начать процесс отмены всех льгот для Гонконга. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, Китай сменил для Гонконга формулу «одна страна — две системы» на «одна страна — одна система». «В связи с этим я дал распоряжение моей администрации начать процесс отмены политики исключений, которая обеспечивала особый статус Гонконга», — пояснил он.

Соединенные Штаты отменят все льготы, которыми пользовался этот административный район Китая, в том числе и торговые. Также будут отменены ранее действовавшие таможенные преференции. Кроме того, для американцев пересмотрят рекомендации для поездок в Гонконг.

Трамп добавил, что его поручения затронут все соглашения, которые были у США и Гонконга, включая договор об экстрадиции, контроль экспорта и использование технологий двойного назначения.