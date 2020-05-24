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США пригрозили Китаю санкциями из-за закона о нацбезопасности в Гонконге

В Гонконге проходят протесты против закона о национальной безопасности, который хочет принять Пекин. Против этой инициативы также выступили Евросоюз, Канада, Великобритания и Австралия
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Захват Гонконга Китаем может привести к санкциям со стороны США. Об этом в интервью NBC заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Похоже, что с этим законом о национальной безопасности они собираются в основном захватить Гонконг, и если они это сделают, то госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии, и если это произойдет, то будут введены санкции против Гонконга и Китая», — сказал он (цитата по Reuters).

В Гонконге ранее возобновились акции протеста. Они начались из-за закона о национальной безопасности в этом административном районе КНР, который хочет принять материковый Китай. Об этом сообщает South China Morning Post. По данным Би-би-си, закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил. Его внесли на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине 22 мая.

По данным SCMP, во время протеста полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяную пушку. Издание также опубликовало в Twitter видео с места событий. В ролике показано, как митингующие бегут от полицейских, которые пытаются их задержать. Одного молодого человека им удалось остановить.

Полиция сообщила, что задержала по меньшей мере 120 человек. По данным ведомства, некоторые участники акции протеста строили баррикады из мусора, бросались на переполненные машинами дороги, поджигали мусор, бросали бутылки, разбили светофоры. В полиции заявили, что несколько активистов разгромили магазины и разбили витрины. Помимо этого, некоторые протестующие кидали в полицейских кирпичи.

SCMP отмечает, что среди задержанных были 40 активистов, которые установили заграждения на проезжей части. Газета пишет, что на улицы вышли тысячи протестующих.

В другом видео SCMP показано, как полиция применяют водяную пушку против участников акции. По данным издания Asia Times, полиция применяла не только слезоточивый газ, но и перцовый аэрозоль.

Законопроект, который рассматривают власти Китая, осудили в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Евросоюзе. Они посчитали, что это поставит под угрозу принцип «одна страна — две системы», который подразумевает сосуществование разных экономических и политических систем в рамках единого Китая (принцип придумал в 1980-х годах Дэн Сяопин как раз из-за Гонконга, Макао и Тайваня, который Пекин тоже считает своей территорий). МИДы Великобритании, Канады и Австралии напомнили, что КНР и Великобритания (она управляла Гонконгом) в 1985 году подписали декларацию, которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономности.

Британия и Канада выступили против усиления контроля Китая над Гонконгом
Политика
Фото: Kin Cheung / AP

Глава МИДа Китая Ван И заявил, что закон о нацбезопасности не окажет влияние на свободы и права жителей Гонконга, а также на интересы иностранных фирм. Он заявил, что вместо того, чтобы волноваться, люди должны быть более уверены в стабильности Гонконга.

В 2019 году в Гонконге проходили протесты из-за планов властей принять поправки в закон, которые позволили бы экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. В начале сентября прошлого года власти Гонконга отозвали этот законопроект.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Гонконг, акция протеста, США, санкции
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