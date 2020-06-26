США ввели визовые санкции против высокопоставленных китайских коммунистов

Госдеп спустя месяц исполнил угрозу Дональда Трампа и ввел санкции против китайских чиновников из-за ситуации в Гонконге. Однако из всех мер, которыми грозил президент США, Вашингтон выбрал пока лишь одну

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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении ограничений на выдачу виз действующим и бывшим должностным лицам Коммунистической партии Китая (КПК), причастных к действиям, которые нарушают автономию Гонконга. Об этом говорится в релизе Госдепартамента США.

«Президент Трамп пообещал наказать чиновников Коммунистической партии Китая, которые были ответственны за ограничения свобод в Гонконге. Сегодня мы принимаем меры с этой целью», — объявил Помпео.

Ограничения будут распространяться на членов правящей Коммунистической партии, а при необходимости и на членов их семей.

Помпео напомнил, что автономия Гонконга была гарантирована совместной декларацией КНР и Великобритании от 1984 года. По мнению Вашингтона, Китай нарушает гарантии автономии Гонконга, заявляя о своих правах на управление регионом из Пекина и навязывая местным властям закон о национальной безопасности. Одновременно с этим КНР оказывает давление на местных активистов и правозащитников.

«Соединенные Штаты призывают Китай выполнять свои обязательства и обязательства в рамках китайско-британской совместной декларации о том, что Гонконг будет пользоваться высокой степенью автономии и что права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнения и мирных собраний, будут охраняться законом и их будут уважать органы власти в Гонконге», — говорится в заявлении Помпео.