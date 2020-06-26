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США ввели визовые санкции против высокопоставленных китайских коммунистов

Госдеп спустя месяц исполнил угрозу Дональда Трампа и ввел санкции против китайских чиновников из-за ситуации в Гонконге. Однако из всех мер, которыми грозил президент США, Вашингтон выбрал пока лишь одну
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении ограничений на выдачу виз действующим и бывшим должностным лицам Коммунистической партии Китая (КПК), причастных к действиям, которые нарушают автономию Гонконга. Об этом говорится в релизе Госдепартамента США.

«Президент Трамп пообещал наказать чиновников Коммунистической партии Китая, которые были ответственны за ограничения свобод в Гонконге. Сегодня мы принимаем меры с этой целью», — объявил Помпео.

Ограничения будут распространяться на членов правящей Коммунистической партии, а при необходимости и на членов их семей.

Помпео напомнил, что автономия Гонконга была гарантирована совместной декларацией КНР и Великобритании от 1984 года. По мнению Вашингтона, Китай нарушает гарантии автономии Гонконга, заявляя о своих правах на управление регионом из Пекина и навязывая местным властям закон о национальной безопасности. Одновременно с этим КНР оказывает давление на местных активистов и правозащитников.

«Соединенные Штаты призывают Китай выполнять свои обязательства и обязательства в рамках китайско-британской совместной декларации о том, что Гонконг будет пользоваться высокой степенью автономии и что права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнения и мирных собраний, будут охраняться законом и их будут уважать органы власти в Гонконге», — говорится в заявлении Помпео.

Гонконг был владением Великобритании с XIX века. В 1898 году королевство взяло эту территорию в аренду у Китая. За время британского правления Гонконг превратился в один из крупнейших портов Восточной Азии и один из мировых финансовых центров. В 1997 году он был возвращен под контроль Китая на условии сохранения его автономии. В рамках принципа «Одна страна — две системы», коммунистический Китай оставляет в своем ведении вопросы внешней политики и обороны Гонконга, а регион сохраняет экономическую независимость, капиталистическую систему и частичную политическую независимость. Город имеет статус специального административного района Китая.

Попытки КНР ограничить автономию Гонконга неоднократно приводили к масштабным выступлениям протеста. Попытка узаконить выдачу в материковый Китай лиц, которые находятся там в розыске или подозреваются в преступлениях, привела летом 2019 года к началу массовых волнений. В акциях протеста, участники которых требовали отозвать законопроект, принимали участие сотни тысяч, а порой и миллионы жителей Гонконга, опасающихся, что Пекин сможет влиять на судебную систему автономного региона.

Как проходили протесты в Гонконге
Фотогалерея 

Под давлением демонстрантов власти Гонконга осенью 2019 года отозвали законопроект, однако участники протестов продолжили выходить на улицы и требовать демократизации политической системы и сохранения автономии.

В апреле 2020 года Пекин начал добиваться принятия в Гонконге закона о национальной безопасности, который фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил. После этого протесты возобновились. США, Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия осудили это намерение, посчитав, что оно поставит под угрозу принцип «одна страна — две системы».

В мае Вашингтон пригрозил санкциями против Китая из-за ситуации в Гонконге. 30 мая с заявлением о готовящихся санкциях против Китая выступил Дональд Трамп. Среди них были отмена льгот, которыми Гонконг пользовался на правах автономии в составе КНР, запрет на въезд в США китайских студентов, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности страны, блокировка «недобросовестных» китайских компаний на американском рынке.

Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Китая
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В Китае называют ситуацию в Гонконге своим внутренним делом и обвиняют США и другие страны во вмешательстве. «Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и не идти дальше и дальше по ложному пути», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Гонконг, Китай, США, Санкции
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