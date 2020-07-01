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В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности

Фото: hkpoliceforce / Twitter
Фото: hkpoliceforce / Twitter

В Гонконге впервые арестовали нарушителя закона о национальной безопасности, который накануне вступил в силу. Об этом говорится в Twitter полиции города.

Мужчина был арестован за флаг с символикой независимости Гонконга.

Закон о нацбезопасности единогласно принял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая. Он должен предотвращать угрозу государственной власти, в том числе не допускать подстрекательства, терроризма, подрыва власти и вмешательства внешних сил в дела Гонконга. Максимальное наказание в виде пожизненного заключения предусмотрено для тех, кто пытался подорвать власть или способствовал отделению Гонконга или другой части страны; совершал теракт; вступал в сговор с иностранными силами с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

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Русская служба Би-би-си ранее сообщила, что закон позволит применять национальные законы Китая на территории Гонконга.

Заместитель Постоянного комитета Собрания Ван Чэнь, как передает Би-би-си, объяснял, что с момента передачи Гонконга от Великобритании Китаю прошло 20 лет, однако до сих пор не появились «соответствующие законы». Он добавлял, что сторонники автономности города устраивают «антикитайский хаос» и пытаются нарушить работу властей.

Генеральный секретарь партии Demosisto, которая выступает за отделение Гонконга, Джошуа Вонг заявлял, что закон позволит создать в городе тайную китайскую полицию, которая будет арестовывать несогласных, «как на материковом Китае».

Теги: Гонконг, полиция
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