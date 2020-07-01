В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности

Фото: hkpoliceforce / Twitter

В Гонконге впервые арестовали нарушителя закона о национальной безопасности, который накануне вступил в силу. Об этом говорится в Twitter полиции города.

Мужчина был арестован за флаг с символикой независимости Гонконга.

Закон о нацбезопасности единогласно принял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая. Он должен предотвращать угрозу государственной власти, в том числе не допускать подстрекательства, терроризма, подрыва власти и вмешательства внешних сил в дела Гонконга. Максимальное наказание в виде пожизненного заключения предусмотрено для тех, кто пытался подорвать власть или способствовал отделению Гонконга или другой части страны; совершал теракт; вступал в сговор с иностранными силами с целью поставить под угрозу национальную безопасность.