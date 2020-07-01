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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова сообщила о подготовке провокаций на голосовании по поправкам

Во время голосования по поправкам в Конституцию готовятся провокации. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Провокации готовятся, мы знаем о них», — сообщила Памфилова в среду в информационном центре ЦИК.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продолжается неделю. 1 июля стало последним днем голосования. К 14:50 мск явка по стране превысила отметку 60%. Регионами — лидерами по явке стали Тува, Чечня и Кемеровская область. Аутсайдеры — Карелия и Мурманская область.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Явка на онлайн-голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области и закончилось вечером 30 июня, составила 93,02%. В общей сложности заявки на дистанционное голосование подали около 1,1 млн человек.

По словам Памфиловой, предварительный подсчет голосов по итогам каждого дня не производился — бюллетени начнут считать централизованно по мере окончания голосования в регионах страны.

Как позже сообщила ЦИК в своем Telegram-канале, запущен счетчик предварительных итогов по России. По состоянию на 15:00 мск 73% избирателей поддержали поправки в Конституцию. Это данные после обработки примерно 1% протоколов участковых избирательных комиссий. Они поступают из дальневосточных регионов, где голосование завершено.

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Теги: голосование, Элла Памфилова, провокации
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