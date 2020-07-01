В России начали выдавать единовременные выплаты на детей

В России с 1 июля начали выплачивать единовременные выплаты семьи с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. руб. Средства должны быть назначены автоматически тем, кто подавал заявление на единовременную выплату месяц назад, а также обращался за пособием в размере 5 тыс. руб. на детей до трех лет с апреля.

Разовую выплату на детей от трех до 16 лет установил президент Владимир Путин. Он объявил об этом во время своего обращения к россиянам 11 мая. Во время своего обращения 23 июня президент предложил повторить выплату и включить в нее детей до трех лет, верхней границей ее получения остался возраст 16 лет.

Путин пояснил, что выплаты необходимы, поскольку трудности, связанные с эпидемией коронавируса, еще не отступили, и экономика не возобновила работу в полную силу. В конце июня правительство выделило на эти цели 274,3 млрд руб.

28 июня Znak.com опубликовал видео, на котором человек, похожий на главу Пенсионного фонда России Максима Топилина, дает поручение подготовить все назначения и выплаты к 30 июня, потому что «[известно], что <...> произойдет первого числа». На 1 июля, в частности, назначен последний день голосования по поправкам к Конституции. В Минтруде после появления записи заявили, что сроки перевода господдержки определяются техническим алгоритмом, разработанным во время осуществления первых доплат по 10 тыс. руб. Ведомство также добавило, что не принимало решений по ускорению новых выплат.