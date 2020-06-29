Кремль не увидел ничего предосудительного в указании по выплатам с 1 июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Кремле видели видеозапись, на которой глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин дает указание подготовить вторую единовременную выплату семьям с детьми до 16 лет к 1 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это обычная работа, совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее», — сказал Песков. Он заявил, что если «спросить любого человека», все ответят, что хотят получить деньги сразу же. «Ничего предосудительного мы здесь не видим», — добавил Песков.

Представитель Кремля также указал, что способность правительства сохранить систему, которая позволяет довести деньги до людей, вызывает восхищение.

На видео, которое опубликовал ранее портал Znak.com, человек, похожий на Топилина, дает поручение подготовить все к 30 июня, потому что «известно, что произойдет 1 числа».