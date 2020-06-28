Минтруд объяснил выплаты гражданам с 1 июля «техническим алгоритмом»

В ведомстве сообщили, что при назначении дат используют тот же подход, что и во время первой выплаты. Ранее СМИ опубликовали видео совещания главы ПФР, на котором обсуждалось указание приурочить выплату к «событию 1 июля»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

При назначении второй единовременной выплаты семьям с детьми до 16 лет используется тот же подход и технический алгоритм, который использовался при начислении первой выплаты, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение десяти дней. <...> Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты», — отметили в министерстве.

В Минтруде подчеркнули, что новая выплата будет осуществляться в соответствии с ранее принятым подходом, и отметили, что дата 1 июля установлена нормативными документами. «Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось», — подчеркнули в пресс-службе.

На 1 июля назначен последний день голосования по поправкам к Конституции.