Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Черчесов высказался о будущем Смолова и Черышева в сборной России Спорт, 21:58 В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России Общество, 21:53 Зеленский в День Конституции Украины назвал неправильное число областей Политика, 21:37 Советник Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл ушел в отставку Политика, 21:33 Мать Маска опубликовала его фотографию в детстве в честь дня рождения Общество, 21:32 Кулинарный Netflix: как школа ресторанного бизнеса вышла в онлайн РБК и Novikov School, 21:31 Минтруд объяснил выплаты гражданам с 1 июля «техническим алгоритмом» Общество, 21:23 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 21:00 Экс-президент Словакии Киска объявил об уходе из политики Политика, 20:54 На смену легенде 911: что внутри нового электрокара Porsche Taycan РБК и Porsche, 20:15 «Штутгарт» вернулся в Бундеслигу спустя сезон после вылета Спорт, 20:11 Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80% Политика, 20:07 Российские спортсменки выиграли все виды на онлайн-турнире по гимнастике Спорт, 19:59 На Украине издали «простую Конституцию» для детей Общество, 19:57
Поправки в Конституцию ,  
0 

Минтруд объяснил выплаты гражданам с 1 июля «техническим алгоритмом»

В ведомстве сообщили, что при назначении дат используют тот же подход, что и во время первой выплаты. Ранее СМИ опубликовали видео совещания главы ПФР, на котором обсуждалось указание приурочить выплату к «событию 1 июля»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

При назначении второй единовременной выплаты семьям с детьми до 16 лет используется тот же подход и технический алгоритм, который использовался при начислении первой выплаты, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Путин пообещал разовую выплату на каждого ребенка от трех до 16 лет
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение десяти дней. <...> Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты», — отметили в министерстве.

В Минтруде подчеркнули, что новая выплата будет осуществляться в соответствии с ранее принятым подходом, и отметили, что дата 1 июля установлена нормативными документами. «Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось», — подчеркнули в пресс-службе.

На 1 июля назначен последний день голосования по поправкам к Конституции.

Ранее в воскресенье портал Znak.com опубликовал видеозапись с участием человека, похожего на главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина. На видео он дает поручение подготовить все назначения и выплаты к 30 июня, потому что «[известно], что <...> произойдет первого числа».

По его словам, в этом процессе будут задействованы казначейство и банки —  Сбербанк и ВТБ, а выплаты начнутся в 5:00 по местному времени 1 июля.

РБК направил запросы в Пенсионный фонд и в Центризбирком.

В Сбербанке РБК рассказали, что готовы к осуществлению выплаты и начнут перечисление по мере поступления платежных документов от ПФР. В рамках первой выплаты банк совершил около 18,7 млн выплат, число получателей второй выплаты, как ожидается, будет сопоставим, отметили в банке.

В ВТБ пояснили, что являются техническим агентом по зачислению разовых государственных выплат, и посоветовали обратиться в ПФР за более подробной информацией о сроках и объемах выплат.

Разовую выплату на детей от трех до 16 лет установил президент Владимир Путин. Он объявил об этом во время своего обращения к россиянам 11 мая. Размер выплаты — 10 тыс. руб., для ее получения необходимо было обратиться в Пенсионный фонд или оставить заявление через портал «Госуслуги».

Во время своего обращения 23 июня президент предложил повторить выплату и включить в нее детей до трех лет. Верхней границей получения выплаты остался возраст 16 лет.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Евгения Кузнецова, Юлия Старостина, Антон Фейнберг
Теги: Пенсионный фонд, Максим Топилин, Минтруда, Конституция
Материалы по теме
Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей до 16 лет
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter