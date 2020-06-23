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Общество ,  
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Россияне еще раз получат детские выплаты в ₽10 тыс.

В своем обращении к россиянам Путин предложил выплатить в июле по 10 тыс. руб. на каждого ребенка «от рождения до 16 лет», не исключая и тех, кому еще не исполнилось трех лет
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в своем обращении к населению страны (трансляцию вел телеканал РБК) предложил в июле выплатить на каждого ребенка в возрасте до 16 лет по 10 тыс. руб. Такая выплата станет уже второй по счету — первая была сделана в июне, тогда пособия получили семьи, в которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет.

В обращении 23 июня Путин предложил выплатить по 10 тыс. на каждого ребенка «от рождения до 16 лет», не исключая и тех, кому еще не исполнилось трех лет.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей», — пояснил президент.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагала выплатить по 10 тыс. руб. и на подростков 16–17 лет.

При этом Путин заверил, что тем, кто получил первую выплату, подавать заявку на начисление нового пособия не придется, это произойдет автоматически. Те же, кто за выплатой пока не обращался, могут сделать это в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ или на сайте госуслуг.

Необходимость повторной выплаты на детей Путин объяснил тем, что связанные с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 трудности «еще не отступили» и экономика в полную силу пока не заработала.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, пособие
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