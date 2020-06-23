Россияне еще раз получат детские выплаты в ₽10 тыс.

В своем обращении к россиянам Путин предложил выплатить в июле по 10 тыс. руб. на каждого ребенка «от рождения до 16 лет», не исключая и тех, кому еще не исполнилось трех лет

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Президент России Владимир Путин в своем обращении к населению страны (трансляцию вел телеканал РБК) предложил в июле выплатить на каждого ребенка в возрасте до 16 лет по 10 тыс. руб. Такая выплата станет уже второй по счету — первая была сделана в июне, тогда пособия получили семьи, в которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет.

В обращении 23 июня Путин предложил выплатить по 10 тыс. на каждого ребенка «от рождения до 16 лет», не исключая и тех, кому еще не исполнилось трех лет.

«В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей», — пояснил президент.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагала выплатить по 10 тыс. руб. и на подростков 16–17 лет.