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Мишустин выделил 274,3 млрд руб. на выплаты семьям с детьми до 16 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство выделило 274,3 млрд руб. из резервного фонда на разовые выплаты российским семьям с детьми до 16 лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 274 341 370 000 руб.», — уточняется в распоряжении.

Средства пойдут на единовременные выплаты гражданам России, которые проживают на ее территории и являются родителями, опекунами, усыновителями, попечителями детей в возрасте до 16 лет, также имеющих российское гражданство. Выплаты положены на каждого ребенка.

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В июне семьям с детьми до 16 лет уже были назначены разовые выплаты по десять тыс. руб. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что трудности из-за эпидемии коронавируса «еще не отступили» и российские семьи получат такие доплаты еще раз.

Тем, кто получил первые выплаты, подавать заявление повторно не нужно, деньги начислят, начиная с 1 июля, автоматически на основе данных Пенсионного фонда. В противном случае зарегистрироваться для получения средств можно до 1 октября и забрать обе выплаты одной суммой.

Теги: Михаил Мишустин, выплаты
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