В Кремле пообещали голосование Путина по поправкам без риска для здоровья

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин проголосует по поправкам в Конституцию с соблюдением мер безопасности, однако пока не известно, использует ли он медицинскую маску. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих», — сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что не знает, будет Путин голосовать в маске или без.

Ранее в июне Песков говорил, что президент будет лично голосовать по поправкам в Конституцию. Сам пресс-секретарь президента проголосовал через интернет.

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