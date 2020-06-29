Поправки в Конституцию , 29 июн, 13:00
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В Кремле пообещали голосование Путина по поправкам без риска для здоровья
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин проголосует по поправкам в Конституцию с соблюдением мер безопасности, однако пока не известно, использует ли он медицинскую маску. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих», — сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что не знает, будет Путин голосовать в маске или без.
Ранее в июне Песков говорил, что президент будет лично голосовать по поправкам в Конституцию. Сам пресс-секретарь президента проголосовал через интернет.
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