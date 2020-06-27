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Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Павловской Слободе, городской округ Истра, передает ТАСС.

Во время регистрации на голосование Памфилова напомнила членам избиркома о необходимости соблюдать профилактические меры, в рамках которых участники голосования должны показывать паспорт с соблюдением расстояния, сняв маску.

Памфилова отметила, что заинтересована в том, чтобы на голосовании все было организовано «как следует». «Чтобы и мои коллеги по комиссиям тоже были защищены, и чтобы у наблюдателей все было так, как надо. Чтобы люди приходили и их встречали так, как надо встречать граждан, которые имеют свою гражданскую позицию, не считают, что они тратят на это время», — сказала она.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Глава ЦИК указала, что по результатам первого дня явка на голосование в России «достойная». Она также уточнила, что на голосовании по поправкам присутствуют больше наблюдателей, чем на выборах президента. «Могут быть какие-то сбои. Понятно, что страна огромная, люди разные. Но это не повод цепляться за все, за мелочи», — призвала Памфилова.

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Основной закон, доступное только для жителей Москвы и Нижегородской области, превысила 70%. Всего дистанционно проголосовали 822 тыс. человек.

Теги: ЦИК, поправки в Конституцию
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