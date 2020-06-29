Явка на голосовании по Конституции за четыре дня составила 37,5%

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Общая явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 37,2%, всего проголосовали более 40 млн россиян. Об этом заявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

В электронном голосовании к 11:00 мск приняли участие более 970 тыс. жителей Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование превысила 83%.

Накануне общая явка с учетом проголосовавших дистанционно составляла 28,26%.

На 28 июня в ЦИК поступило 4870 жалоб на возможные нарушения. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уточняла, что значительная часть обращений связана с электронным голосованием, кроме того, заявители отмечали отсутствие камер при голосовании на дому и проверки паспортов членами УИК.