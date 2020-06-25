Песков проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал по поправкам в Конституцию посредством электронного голосования. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости».

Песков отметил, что отправил заявку на электронное голосование по поправкам на сайте mos.ru три дня назад и еще вчера попробовал проголосовать. Однако к тому времени голосование еще не началось, поэтому система не работала. «А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал», — сказал Песков.

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