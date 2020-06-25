Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 12:29
Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 14:44 Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев Общество, 14:42 Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции Политика, 14:30 МСП Банк и Тюменская область определили приоритеты экономики региона Пресс-релиз, 14:20 Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова Общество, 14:15 Минчанам запретили пить воду из-под крана и готовить на ней еду Общество, 14:14 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 14:11 Песков проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн Политика, 14:11 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 14:01 Рынок на $700 млрд: как водород изменит энергетику России и Европы Зеленая экономика, 14:00  Россияне возвращают валюту в банки. Как это повлияет на цену криптовалют Крипто, 13:59 WADA отреагировало на угрозы США лишить его финансирования Спорт, 13:57 В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова Политика, 13:56 В Кремле сообщили о «добрых заявлениях» со стороны Лукашенко Политика, 13:53
Поправки в Конституцию ,  
0 

Песков проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал по поправкам в Конституцию посредством электронного голосования. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости».

Песков отметил, что отправил заявку на электронное голосование по поправкам на сайте mos.ru три дня назад и еще вчера попробовал проголосовать. Однако к тому времени голосование еще не началось, поэтому система не работала. «А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал», — сказал Песков.

Материал дополняется.

Теги: Конституция, поправки, Дмитрий Песков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter