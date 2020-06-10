Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Пока он [президент] планирует принять участие в голосовании», — сказал Песков. Он также напомнил, что проголосовать можно будет в течении семи дней до 1 июля, и что президент может воспользоваться этим правом. По словам Пескова, сейчас Путин собирается прийти проголосовать лично.

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