Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Московской области, об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово», — заявил Шойгу.

Он отметил, что все военные России, вне зависимости от места службы, смогут проголосовать по поправкам без риска для здоровья. Как сообщал министр, Минобороны совместно с ЦИК обеспечили возможность для голосования около 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов.

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