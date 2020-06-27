Министр обороны Сербии заразился коронавирусом

Александр Вулин (Фото: mod.gov.rs)

Министр обороны Сербии Александр Вулин получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Министр обороны чувствует себя хорошо, и, поскольку нет никаких симптомов инфекции COVID-19, он находится в самоизоляции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Вулин заразился после госпитализации одного из государственных секретарей в Министерстве обороны.

Ранее старший сын президента Сербии Александра Вучича Данило заразился коронавирусом. В марте правительство Сербии обратилось к Москве с просьбой помочь в борьбе с пандемией.