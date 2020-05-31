Песков сообщил о потере вкуса и обоняния при заболевании COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время заболевания коронавирусной инфекцией полностью утратил чувства вкуса и обоняния. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал у себя в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.

По словам Пескова, в день заражения он чувствовал «прилив сил», полтора часа занимался в спортзале и совершил семикилометровую пробежку.

«Буквально на следующий день началась температура. Грипп, ломает. Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что заболел COVID-19 12 мая. Вместе со своей супругой фигуристкой Татьяной Навкой он был госпитализирован в одну из столичных клиник.