Песков сообщил о потере вкуса и обоняния при заболевании COVID-19
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время заболевания коронавирусной инфекцией полностью утратил чувства вкуса и обоняния. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал у себя в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.
По словам Пескова, в день заражения он чувствовал «прилив сил», полтора часа занимался в спортзале и совершил семикилометровую пробежку.
«Буквально на следующий день началась температура. Грипп, ломает. Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства сообщил, что заболел COVID-19 12 мая. Вместе со своей супругой фигуристкой Татьяной Навкой он был госпитализирован в одну из столичных клиник.