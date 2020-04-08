Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Александр Вучич и его сын Данило (Фото: avucic / Instagram)

Старший сын президента Сербии Александра Вучича Данило заразился коронавирусом. Об этом глава государства написал в Instagram.

«Мой старший сын инфицирован коронавирусом», — написал Вучич. Он добавил, что Данило был госпитализирован, и выразил уверенность, что тот победит болезнь.

Данило — первый ребенок Вучича от его первого брака с журналисткой Ксенией Янкович. Он родился в 1997 году. У Вучича есть еще один сын и дочь.

По последней информации сербского Минздрава, в стране зафиксировано 2666 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число положительных диагнозов увеличилось на 205. 1705 человек с коронавирусом госпитализированы, 112 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. От коронавируса умерли 65 человек.