Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
Киев и Донбасс договорились об обмене 37 человек Политика, 23:14 СК завел уголовное дело о пожаре в московском доме престарелых Общество, 23:11 Как работают тесты на коронавирус и кто их сейчас создает Экономика инноваций, 22:59  Сын президента Сербии заразился коронавирусом Политика, 22:59 «Бессмертный полк» сообщил о разработке дистанционного формата акции Общество, 22:45 РПЦ призвала православных на Пасху молиться дома и не посещать храмы Политика, 22:45 Под Рязанью загорелся пассажирский поезд Воронеж — Москва Общество, 22:41 Мы просто забыли о смерти: как глобальный мир реагирует на пандемию Футурология, 22:22  Власти Москвы пообещали бесплатную парковку для медиков Общество, 22:20 Попова назвала дату регистрации теста на иммунитет к коронавирусу Общество, 22:11 Песков признался в покупке блокатора вирусов в виде бейджа на пиджак Общество, 22:09 В Москве при пожаре в доме престарелых погибли два человека Общество, 22:07 Генпрокуратура признала Джеймстаунский фонд нежелательной организацией Политика, 21:58 «Реал» объявил о сокращении зарплат из-за коронавируса Спорт, 21:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Александр Вучич и его сын Данило (Фото: avucic / Instagram)

Старший сын президента Сербии Александра Вучича Данило заразился коронавирусом. Об этом глава государства написал в Instagram.

«Мой старший сын инфицирован коронавирусом», — написал Вучич. Он добавил, что Данило был госпитализирован, и выразил уверенность, что тот победит болезнь.

Данило — первый ребенок Вучича от его первого брака с журналисткой Ксенией Янкович. Он родился в 1997 году. У Вучича есть еще один сын и дочь.

По последней информации сербского Минздрава, в стране зафиксировано 2666 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число положительных диагнозов увеличилось на 205. 1705 человек с коронавирусом госпитализированы, 112 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. От коронавируса умерли 65 человек.

В конце марта правительство Сербии обратилось к Москве с просьбой помочь в борьбе с эпидемией. К настоящему времени Россия отправила в Белград 11 самолетов Ил-76 ВКС с 87 военными медиками на борту, средствами защиты, медицинским оборудованием и военной техникой.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Александр Вучич, коронавирус, Сербия
Материалы по теме
В Сербию прилетели 11 самолетов ВКС России с медпомощью
Общество
Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Общество
Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter