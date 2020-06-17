Президент Гондураса заразился коронавирусом

Хуан Орландо Эрнандес (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

У президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса выявили коронавирус, он будет продолжать работать дистанционно, передает Republica.

«В выходные я начал чувствовать некоторый дискомфорт, и сегодня мне поставили диагноз заражения COVID-19», — сообщил Эрнандес в выступлении по телевидению.

Его жене и двум помощникам также поставлен диагноз.

По данным университета Джона Хопкинса, в стране заразились 9,656 тыс. человек, умерли 330 человек.