Пандемия коронавируса , 17 июн, 09:47
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Президент Гондураса заразился коронавирусом
Хуан Орландо Эрнандес
У президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса выявили коронавирус, он будет продолжать работать дистанционно, передает Republica.
«В выходные я начал чувствовать некоторый дискомфорт, и сегодня мне поставили диагноз заражения COVID-19», — сообщил Эрнандес в выступлении по телевидению.
Его жене и двум помощникам также поставлен диагноз.
По данным университета Джона Хопкинса, в стране заразились 9,656 тыс. человек, умерли 330 человек.