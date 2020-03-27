Сербия попросила помощь у России из-за коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, в Сербии известно о 384 случаях заражения коронавирусной инфекцией и одной смерти из-за заболевания

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Правительство Сербии обратилось к российским властям с просьбой помочь в борьбе с распространением нового коронавируса, сообщает «Sputnik Србиjа».

По данным агентства, Белград попросил помощь в рамках соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. С соответствующим запросом обратилось МВД Сербии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Сербии известно о 384 случаях заражения коронавирусной инфекцией и одной смерти из-за заболевания. На фоне эпидемии COVID-2019 президент Александр Вучич 16 марта объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. По его словам, из-за коронавируса Европа переживает одни из худших дней со времен Второй мировой войны. До конца учебного полугодия он поручил закрыть школы, детские сады и университеты и ввести и ограничения на массовые собрания.

Позднее Сербия ужесточила антивирусные меры и 20 марта закрыла свои границы для перелетов, железнодорожного и автомобильного сообщения». Как пояснил Вучич, введение подобных ограничений обусловлено ожиданием «геометрического роста числа заболевших».