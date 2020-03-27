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Сербия попросила помощь у России из-за коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, в Сербии известно о 384 случаях заражения коронавирусной инфекцией и одной смерти из-за заболевания
Фото: Srdjan Ilic / Pixsell / PA Images / ТАСС

Правительство Сербии обратилось к российским властям с просьбой помочь в борьбе с распространением нового коронавируса, сообщает «Sputnik Србиjа».

По данным агентства, Белград попросил помощь в рамках соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. С соответствующим запросом обратилось МВД Сербии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Сербии известно о 384 случаях заражения коронавирусной инфекцией и одной смерти из-за заболевания. На фоне эпидемии COVID-2019 президент Александр Вучич 16 марта объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. По его словам, из-за коронавируса Европа переживает одни из худших дней со времен Второй мировой войны. До конца учебного полугодия он поручил закрыть школы, детские сады и университеты и ввести и ограничения на массовые собрания.

Позднее Сербия ужесточила антивирусные меры и 20 марта закрыла свои границы для перелетов, железнодорожного и автомобильного сообщения». Как пояснил Вучич, введение подобных ограничений обусловлено ожиданием «геометрического роста числа заболевших».

В Италию прибыл четырнадцатый самолет ВКС России
Общество

Ранее президент России Владимир Путин после запроса итальянского правительства предложил премьеру страны Джузеппе Конте помощь в борьбе с коронавирусом. Российский лидер заявил, что в Италию будут доставлены передвижные комплексы на шасси «КамАЗов», которые могут проводить аэрозольную дезинфекцию и укомплектованы необходимым оборудованием и средствами защиты. Всего в рамках гуманитарной помощи в страну прибыли 15 военно-транспортных самолетов с оборудованием из России.

Однако позднее итальянская газета La Stampa со ссылкой на неназванные высокопоставленные политические источники сообщила, что российская помощь Италии является лишь геополитическим проектом Путина, и большая часть поставок российского оборудования бесполезна в отличие от того, что поставляет Китай. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, выразила сомнение в достоверности представленных данных, а российский посол в Италии Сергей Разов назвал материал издания «продуктом извращенного сознания».

Помимо Италии, Россия готова оказать помощь в борьбе с коронавирусом и США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, российские наборы для тестирования заболевания уже показали свою эффективность в Китае и Иране и были переданы Италии. Антонов также отметил, что Москва до этого неоднократно предлагала США содействие, в том числе во время лесных пожаров в Калифорнии.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Сербия, гуманитарная помощь, коронавирус
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