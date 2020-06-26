Экологи представили фото загрязнения водоемов под Норильском

«Отстойник — это зеленый прямоугольник. Рядом с ним болотистая местность — пруды, озера. Озера вокруг этого отстойника имеют измененный цвет — светло-зеленый. В норме цвет должен быть темный. То, что вода здесь светло-коричневая, говорит о том, что идут примеси из отстойника. Небольшая речка, которая берет начало в этой болотистой местности, тоже сильно загрязнена», — объяснил РБК Алексей Кучейко — генеральный директор компании «Рисксат», проводившей дешифрование спутниковых снимков по заказу фонда.

На фотографии 2.1 видно, что реки Наледная и Новая Наледная впадают в реку Щучью. При этом оба притока имеют ярко-оранжевый цвет, отметил эксперт.

«Видите, у второй реки оранжевый шлейф? То есть загрязненная вода не поместилась в русло, растеклась — видимо, это произошло при массовом сбросе воды. В норме реки на снимках должны быть синего цвета. Если бы ничего не сбрасывали, то там бы и трава зеленая была», — добавил Кучейко.

На снимке 3.1 показаны река Далдыкан и пульпопровод Надеждинского металлургического завода. «Как мы видим, из трубы постоянно течет красная жидкость. Далдыкан — горная река, она должна быть чистой. Но после того, как она проходит под трубой, она вбирает в себя эту красную пульпу и дальше идет с измененным цветом. На снимке 3.3 видно, как она, неестественно светлого цвета, впадает в Амбарную и дальше Амбарная тоже становится абсолютно другого цвета», — заключил Кучейко.

Масштаб загрязнения водоемов в районе работы «Норильского никеля» очень серьезен, заявил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. «Мы надеемся, что, располагая информацией, полученной из космоса, и компания, и контролирующие органы теперь примут незамедлительные меры для того, чтобы промышленные сбросы с предприятий «Норникеля» были прекращены», — сказал эколог.

Представитель «Норникеля» заявил РБК, что вторая очередь хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики находится на этапе строительства, в рамках которого формируется насыпь контура чаши из природного материала — песчано-гравийной смеси. «Через незамкнутый контур фиксировался пропуск талых вод, не оказавший негативное воздействие на окружающую среду. Отсутствие загрязнения подтверждено проведенными в июне–июле 2019 года лабораторными исследованиями специализированной лаборатории Росприроднадзора по Красноярскому краю», — добавил он.

29 июня на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») произошла авария. Из резервуара с дизельным топливом вылилось около 21 тыс. т нефтепродуктов.

По информации Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы: в реки Амбарная и Далдыкан, а также почти во все их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Следователи возбудили четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 254 УК России (порча земли) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). Четверо руководителей ТЭЦ-3 были арестованы.