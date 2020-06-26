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СК обвинил Турцию в препятствовании расследованию гибели детей из России

Вид на турецкий город Бодрум
Вид на турецкий город Бодрум (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турция препятствует расследованию гибели российских туристов, включая несовершеннолетних детей, на отдыхе в курортных районах страны в 2019 году. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России (СК), опубликованном на сайте ведомства.

В СК отметили, что Россия проделала значительную работу, расследуя обстоятельства их гибели: следствие допросило свидетелей и экспертов, изъяло необходимые документы, назначило экспертизы. Более того, российские следователи, согласно международным договорам, направили запросы об оказании правовой помощи турецкой стороне для получения доказательств.

«Однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены», — говорится в заявлении.

Как уточняет СК, речь идет о четырех случаях гибели россиян в Турции в 2019 году: смерти 16-летней жительницы Красноярска в Аланье в июле, гибели 5-летней жительницы Архангельской области в Аланье в сентябре, а также о смерти 12-летней девочки из Ленинградской области в Бодруме и 19-летней девушки из Москвы в Аланье в августе.

В гибели российской девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать
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СК России отметил, что следствие продолжит добиваться установления истинных причин гибели россиян в Турции и привлечет виновных к ответственности.

РБК ранее писал обо всех этих случаях. Так, 16-летняя жительница Красноярска, которая отдыхала в Аланье в июле, пожаловалась на боли в животе, ее госпитализировали. Россиянке диагностировали острый аппендицит, спустя девять часов девушка скончалась. Родители девушки заявили, что турецкие врачи не предоставили им никаких справок или результатов анализов. Позднее отец погибшей предположил, что у его дочери после смерти могли изъять внутренние органы. В турецкой клинике опровергли данные обвинения.

В августе 2019 года в турецком Бодруме погибла 12-летняя девочка. Ее рука застряла в сливной трубе бассейна отеля, в результате чего ребенок получил серьезные травмы и впал в кому. Врачи пытались спасти девочку, однако спустя неделю она умерла. В октябре суд Турции включил мать погибшей в число обвиняемых, поскольку она якобы недоглядела за своим ребенком.

В водном парке развлечений Sealanya Seapark в Аланье 22 августа погибла 19-летняя девушка из России. Она купалась с маской в бассейне и начала тонуть. Ее вытащили из воды без сознания, она впала в кому. Позднее ее перевезли в Россию, где она скончалась, не приходя в сознание.

Еще один несчастный случай произошел 3 сентября 2019 года в отеле Maya World Beach, расположенном в курортной зоне Окурджалар в турецкой Аланье. 5-летняя девочка при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Мать утонувшей девочки заявила, что возле бассейна не дежурили сотрудники отеля и спасатели.

Теги: СК, Турция, расследование, гибель, российские туристы
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