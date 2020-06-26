СК обвинил Турцию в препятствовании расследованию гибели детей из России

Вид на турецкий город Бодрум (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турция препятствует расследованию гибели российских туристов, включая несовершеннолетних детей, на отдыхе в курортных районах страны в 2019 году. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России (СК), опубликованном на сайте ведомства.

В СК отметили, что Россия проделала значительную работу, расследуя обстоятельства их гибели: следствие допросило свидетелей и экспертов, изъяло необходимые документы, назначило экспертизы. Более того, российские следователи, согласно международным договорам, направили запросы об оказании правовой помощи турецкой стороне для получения доказательств.

«Однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены», — говорится в заявлении.

Как уточняет СК, речь идет о четырех случаях гибели россиян в Турции в 2019 году: смерти 16-летней жительницы Красноярска в Аланье в июле, гибели 5-летней жительницы Архангельской области в Аланье в сентябре, а также о смерти 12-летней девочки из Ленинградской области в Бодруме и 19-летней девушки из Москвы в Аланье в августе.