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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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В турецкой клинике опровергли изъятие органов у погибшей россиянки

Директор турецкой клиники Нуртач Ары, где скончалась 16-летняя россиянка, назвала клеветой информацию об изъятии у погибшей внутренних органов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — заявила она. По словам главы учреждения, мать погибшей несколько дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, хотя ей была необходима срочная операция. Она добавила, что клиника готова обратиться в суд для защиты своей репутации.

В Генконсульстве России в Анталье сообщили РБК, что не обладают информацией по этой теме.

Ранее отец погибшей в интервью красноярскому телеканалу ТВК предположил, что у его дочери после смерти могли изъять внутренние органы.

16-летняя жительница Красноярска скончалась на отдыхе в Турции в июле. На девятый день путешествия девушка пожаловалась на боли в животе, ее доставили в частную клинику. Оттуда россиянку перенаправили в другую больницу, где ей диагностировали острый аппендицит. Спустя девять часов девушка скончалась. По словам родителей, турецкие врачи не предоставили им никаких справок или результатов анализов. В выданном свидетельстве о смерти говорится, что девушка умерла от перитонита.

В конце августа в Турции умерла 12-летняя девочка из Петербурга. 18 августа она нырнула в бассейн отеля в Бодруме, ее руку засосало в трубу для циркуляции воды. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, она скончалась в больнице. Ее тело доставят в Россию 1 сентября. 

Теги: Турция, смерть, Красноярск, органы, новости РБК
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