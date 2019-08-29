В турецкой клинике опровергли изъятие органов у погибшей россиянки

Директор турецкой клиники Нуртач Ары, где скончалась 16-летняя россиянка, назвала клеветой информацию об изъятии у погибшей внутренних органов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — заявила она. По словам главы учреждения, мать погибшей несколько дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, хотя ей была необходима срочная операция. Она добавила, что клиника готова обратиться в суд для защиты своей репутации.

В Генконсульстве России в Анталье сообщили РБК, что не обладают информацией по этой теме.

Ранее отец погибшей в интервью красноярскому телеканалу ТВК предположил, что у его дочери после смерти могли изъять внутренние органы.

16-летняя жительница Красноярска скончалась на отдыхе в Турции в июле. На девятый день путешествия девушка пожаловалась на боли в животе, ее доставили в частную клинику. Оттуда россиянку перенаправили в другую больницу, где ей диагностировали острый аппендицит. Спустя девять часов девушка скончалась. По словам родителей, турецкие врачи не предоставили им никаких справок или результатов анализов. В выданном свидетельстве о смерти говорится, что девушка умерла от перитонита.