Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье

В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла девочка из России. Об этом сообщила РБК пресс-атташе посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Трагедия произошла 3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар. По словам пресс-атташе, врачи скорой помощи доставили девочку 2013 года рождения в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось. Посольство выразило соболезнования ее родным и близким. Генконсульство в Анталье находится в контакте с местным управлением жандармерии и совместно с администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента.

В конце августа в турецком городе Бодруме 12-летняя россиянка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды в бассейне. В результате инцидента девочка захлебнулась и впала в кому. Позже она скончалась в больнице.