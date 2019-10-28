В гибели российской девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать

В гибели российской девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать

Суд Турции включил мать погибшей в бассейне 12-летней российской девочки в число обвиняемых, сообщил отец ребенка Андрей Лейкуцис на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, мать девочки Наталья Адамова проходит по делу в качестве обвиняемого второй степени, поскольку она якобы недоглядела за своим ребенком. Если вину супруги докажут, то семье не выплатят материальную компенсацию, сообщил телеканалу РЕН ТВ отец погибшей девочки. Сейчас основным обвиняемым по делу проходит руководство и сотрудники турецкого отеля, добавил он.

Лейкуцис сообщил, что появилась информация о пропаже записи с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как девочка ходит по краю бассейна, затем кадры прерываются.

В пресс-службе посольства России в Турции не смогли предоставить оперативный комментарий РБК.