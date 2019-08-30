Российская туристка оказалась в коме после инцидента в бассейне в Турции

Российская туристка оказалась в коме после инцидента в бассейне в Турции

Девушка из России впала в кому после несчастного случая в бассейне в Турции. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, 19-летняя девушка утонула в бассейне во время купания в маске. Ее вытащили из воды без сознания. Сейчас девушку уже перевезли в Россию, она находится в коме в реанимации.

Как уточняет газета «Московский комсомолец», инцидент произошел 22 августа примерно в 11:30 в водном парке развлечений Sealanya Seapark в городе Аланья. Девушка с маской купалась в бассейне с экзотическими рыбами. МК утверждает, что записи с камер видеонаблюдения оказались стерты, поэтому близкие пострадавшей ищут свидетелей произошедшего.

РБК направил запрос в посольство России в Анкаре.