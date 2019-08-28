Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице

С ее семьей уже связались представители российского МИДа, они решают вопрос о транспортировке тела в Россию. 12-летняя девочка неделю назад нырнула в бассейне в Бодруме, и ее руку засосало в трубу, через которую подавалась вода

Фото: Depo Photos / Zuma / ТАСС

12-летняя петербургская девочка, которая пострадала в августе во время отдыха в бассейне в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом отец девочки Андрис Лейкуцис сообщил РБК.

В посольстве России в Анталье отметили, что девочка умерла в университетской больнице Памуккале.

«По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким в связи с безвременной утратой», — написали дипломаты в Facebook.

Лейкуцис рассказал, что с ним уже связались представители МИДа. В настоящее время они решают вопрос о транспортировке тела в Россию. Он отметил, что в этом процессе может возникнуть задержка, поскольку 30 августа в Турции отмечают национальный праздник, и никакие нотариальные конторы и компании работать в этот день не будут. Он выразил надежду, что сотрудники российского МИДа помогут уладить все вопросы.