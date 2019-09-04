Мать утонувшей в Турции девочки сообщила об отсутствии спасателей в отеле

Мать пятилетней девочки, погибшей в бассейне в турецкой Аланье, рассказала телеканалу РЕН ТВ подробности трагедии. По ее словам, никто не видел, в какой момент ребенок начал тонуть.

Во время инцидента посетители бассейна следили за игрой в волейбол. Ребенок плавал один и исчез «буквально через две-три минуты». «Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — добавила мать.

Женщина также рассказала, что в отеле, в котором ребенок купался в бассейне, не было камер видеонаблюдения. Из-за этого, по ее словам, нельзя установить, почему ее дочь начала тонуть. Кроме того, возле бассейна не дежурили сотрудники отеля и спасатели.

Накануне посольство России в Анкаре сообщило о гибели российской девочки 2013 года рождения. Несчастный случай произошел в отеле Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Ранее в Бодруме 12-летняя россиянка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды. В результате она захлебнулась и впала в кому, позже девочка скончалась в больнице. По факту гибели ребенка СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.