Кремль отказался изучать данные о неоднократном голосовании по поправкам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кремль не намерен разбираться в попытках неоднократного голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать, готовы ее ретранслировать в Центризбирком, потому что, конечно, подобное является неприемлемым», — сказал представитель Кремля.

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