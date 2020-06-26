Поправки в Конституцию , 26 июн, 13:22
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Кремль отказался изучать данные о неоднократном голосовании по поправкам
Кремль не намерен разбираться в попытках неоднократного голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать, готовы ее ретранслировать в Центризбирком, потому что, конечно, подобное является неприемлемым», — сказал представитель Кремля.
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