В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова

Согласно ст. 5.22 КоАП, за получение бюллетеня для повторного голосования Павел Лобков может быть наказан штрафом в 30 тыс. руб.

Павел Лобков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Повторное участие в голосовании по поправкам в Конституцию возможно, когда «кто-то не выполняет свои обязанности». Об этом заявил РБК заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, комментируя публикацию журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, который сообщил, что 25 июня смог проголосовать против внесения поправок в Конституцию дважды — с бумажным бюллетенем на участке и через сайт, на котором ведется дистанционное электронное голосование.

«Те, кто записался на дистанционное голосование, должен был вычеркнут из списка на голосование на участке. Ситуацией займется МГИК (Московская городская избирательная комиссия. — РБК)», — сказал Булаев.

Зампред ЦИК добавил, что не смог переговорить с Лобковым, но публикацию журналиста назвал «очень правильной», заверив, что по ней будут приняты меры. В то же время Булаев отметил, что Лобков нарушил закон.

«У Лобкова административное правонарушение и соответствующие санкции», — сказал он.