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Поправки в Конституцию ,  
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В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова

Согласно ст. 5.22 КоАП, за получение бюллетеня для повторного голосования Павел Лобков может быть наказан штрафом в 30 тыс. руб.
Павел Лобков
Павел Лобков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Повторное участие в голосовании по поправкам в Конституцию возможно, когда «кто-то не выполняет свои обязанности». Об этом заявил РБК заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, комментируя публикацию журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, который сообщил, что 25 июня смог проголосовать против внесения поправок в Конституцию дважды — с бумажным бюллетенем на участке и через сайт, на котором ведется дистанционное электронное голосование.

«Те, кто записался на дистанционное голосование, должен был вычеркнут из списка на голосование на участке. Ситуацией займется МГИК (Московская городская избирательная комиссия. — РБК)», — сказал Булаев.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Зампред ЦИК добавил, что не смог переговорить с Лобковым, но публикацию журналиста назвал «очень правильной», заверив, что по ней будут приняты меры. В то же время Булаев отметил, что Лобков нарушил закон.

«У Лобкова административное правонарушение и соответствующие санкции», — сказал он.

В отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома, — сказал глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов ТАСС. «В отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность», — заявил он.

Согласно ст. 5.22 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП),
получение в избирательной комиссии бюллетеня «для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования» при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тыс. руб.

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Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и продлится до 20:00 мск 30 июня. В преддверии начала голосования ЦИК сообщила, что для участия в ДЭГ (доступно только в Москве и Нижегородской области) включено в списки более 1,05 млн жителей Москвы и свыше 139,5 тыс. нижегородцев.

Очное голосование по поправкам также стартовало 25 июня и продлится вплоть до вечера 1 июля.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Кузнецова
Теги: поправки в Конституцию, Павел Лобков, электронное голосование, Конституция ..., ЦИК
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