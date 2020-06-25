МВД проверит заявивших о двойном голосовании по статье «хулиганство»

В полиции сочли «широкое освещение в медиа» факта повторного голосования признаком спланированной попытки дискредитировать голосование. Наказанием за нее может стать лишение свободы на срок до трех лет

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По факту повторного голосования одного и того же человека по поправкам в Конституцию отдел внутренних дел по Тверскому району Москвы завел административное дело и начал проверку. Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД по Москве.

Как указывает полиция, проверка проводится «в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды». В четверг журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков опубликовал видео, озаглавленное именно так. Он сказал, что смог принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию дважды — с бумажным бюллетенем на участке и через сайт, на котором ведется дистанционное электронное голосование. О похожей ситуации сообщил представитель движения «Голос» Василий Вайсенберг, который зарегистрировался на дистанционное голосование, но беспрепятственно получил бюллетень, когда пришел на участок. По словам Вайсенберга, голосовать повторно через сайт он не стал.

В ведомстве пояснили, что если проверка подтвердит факт «двойного голосования», то действия создателя видеосюжета «Как проголосовать дважды» могут быть квалифицированы как правонарушение, предусмотренное ст. 5.22 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно ст. 5.22 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), получение в избирательной комиссии бюллетеня «для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования» при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тыс. руб.