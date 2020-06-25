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Поправки в Конституцию ,  
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МВД проверит заявивших о двойном голосовании по статье «хулиганство»

В полиции сочли «широкое освещение в медиа» факта повторного голосования признаком спланированной попытки дискредитировать голосование. Наказанием за нее может стать лишение свободы на срок до трех лет
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По факту повторного голосования одного и того же человека по поправкам в Конституцию отдел внутренних дел по Тверскому району Москвы завел административное дело и начал проверку. Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД по Москве.

Как указывает полиция, проверка проводится «в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды». В четверг журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков опубликовал видео, озаглавленное именно так. Он сказал, что смог принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию дважды — с бумажным бюллетенем на участке и через сайт, на котором ведется дистанционное электронное голосование. О похожей ситуации сообщил представитель движения «Голос» Василий Вайсенберг, который зарегистрировался на дистанционное голосование, но беспрепятственно получил бюллетень, когда пришел на участок. По словам Вайсенберга, голосовать повторно через сайт он не стал.

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Политика
Павел Лобков

В ведомстве пояснили, что если проверка подтвердит факт «двойного голосования», то действия создателя видеосюжета «Как проголосовать дважды» могут быть квалифицированы как правонарушение, предусмотренное ст. 5.22 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно ст. 5.22 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), получение в избирательной комиссии бюллетеня «для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования» при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тыс. руб.

Однако в полиции не исключили и возможности уголовного преследования.

«Проводится дополнительная проверка в отношении участников голосования. Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве», — отметили в ГУ МВД столицы. В ведомстве предупредили, что «в случае подтверждения предположений» действия могут быть квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса — ст. 142.2 («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования»), ст. 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 213 («Хулиганство»).

По УК за получение бюллетеня «для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования» грозит уже штраф в размере до 300 тыс. руб. или даже лишение свободы на срок до трех лет.

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Политика
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Кроме того, полиция намерена дать правовую оценку действиям сотрудников избиркома, выдавших бюллетень «лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом». По ст. 5.22 КоАП за такое им грозит штраф до 30 тыс. руб., по ст. 142.2 УК — штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до четырех лет.

Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и продлится до 20:00 мск 30 июня. В преддверии начала голосования ЦИК сообщила, что для участия в электронном голосовании (доступно только в Москве и Нижегородской области) включено в списки более 1,05 млн жителей Москвы и свыше 139,5 тыс. нижегородцев.

Как жители России голосуют по поправкам в Конституцию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Очное голосование по поправкам также стартовало 25 июня и продлится вплоть до вечера 1 июля.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МВД, ЦИК, Конституция
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