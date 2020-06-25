Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники. Об этом заявил президент Владимир Путин в анонсе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ведущий спросил главу государства, не было ли тех, кто возражал против прямых выплат. На это Путин ответил: «Были, конечно».

Во время видеообращения к гражданам 11 мая Путин сообщил, что все семьи с детьми до трех лет в течение апреля, мая и июня будут получать дополнительные пособия по 5 тыс. руб. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно было выделено по 10 тыс. руб. в виде единоразовой выплаты.

В начале Минтруд отчитался, что по «десятитысячным» пособиям было выплачено 162 млрд руб. Меру поддержки от государства получили 16,2 млн детей в 11,3 млн семей.