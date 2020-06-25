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Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники. Об этом заявил президент Владимир Путин в анонсе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ведущий спросил главу государства, не было ли тех, кто возражал против прямых выплат. На это Путин ответил: «Были, конечно».

Во время видеообращения к гражданам 11 мая Путин сообщил, что все семьи с детьми до трех лет в течение апреля, мая и июня будут получать дополнительные пособия по 5 тыс. руб. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно было выделено по 10 тыс. руб. в виде единоразовой выплаты.

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Экономика
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В начале Минтруд отчитался, что по «десятитысячным» пособиям было выплачено 162 млрд руб. Меру поддержки от государства получили 16,2 млн детей в 11,3 млн семей.

В своем обращении 23 июня президент объявил о повторной выплате по 10 тыс. руб. При этом она должна охватить и детей в возрасте до трех лет. По словам Путина, пособие охватит в общей сложности 28 млн детей. После этого в Минтруда сообщили, что на эти выплаты направят 274 млрд руб. Пособия начнут перечислять с 1 июля 2020 года. Тем, кто получал выплату ранее, не нужно будет снова подавать заявление — средства начислят автоматически.

Кроме того, в апреле Путин установил дополнительные выплаты для врачей, работающих с коронавирусными больными. В зависимости от категории медработника, им начали выплачивать от 25 до 80 тыс. руб. в месяц с апреля по июнь включительно. На прошлой неделе президент предложил продлить эту меру поддержки до конца лета.

Теги: Владимир Путин, выплаты, эпидемия
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