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Пандемия коронавируса ,  
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Путин предложил продлить выплату надбавок медикам до конца лета

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции предложил сохранить до конца лета федеральные и региональные надбавки для медиков, которые лечат пациентов, больных коронавирусом. Слова президента опубликованы на сайте Кремля.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — сказал глава государства.

Он отметил, что в настоящее время сохраняются риски и нагрузки для медиков, так как продолжается борьба с пандемией.

Путин также указал на то, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков, которые боролись с коронавирусом, должны быть учтены при расчете отпускных. Президент пояснил, что при этом не будет учитываться, когда в течение года специалисты будут уходить в отпуск.

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«Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Это тоже понятно, поэтому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку на выплату этих денег», — заверил глава государства.

Для того чтобы не допустить никаких технических сбоев, президент поручил правительству и Минздраву держать вопрос выплат повышенных отпускных на постоянном контроле.

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В начале апреля Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом.

Согласно распоряжению президента, для врачей предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб.

Все эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Теги: Владимир Путин, выплаты, медики, коронавирус
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